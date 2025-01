Teatro: all’Argentina debutta “I ragazzi irresistibili” di Neil Simon con Umberto Orsini e Franco Branciaroli

(PRIMAPRESS) - ROMA - Al Teatro Argentina di Roma, il 21 gennaio alle 20 debutta I ragazzi irresistibili di Neil Simon, nella traduzione di Masolino D’Amico e la regia di Massimo Popolizio, con Umberto Orsini e Franco Branciaroli e con Flavio Francucci, Chiara Stoppa, Eros Pascale ed Emanuela Saccardi. Una commedia brillante con protagonisti due anziani attori di varietà che dopo aver lavorato in coppia per tutta la vita, si sono separati a causa di insanabili incomprensioni. Ora che una trasmissione televisiva li vuole ancora insieme per una sola serata, i due cercheranno di ricucire lo strappo per ridare vita al numero comico che li ha resi famosi. Repliche fino al 2 febbraio: martedì, giovedì e venerdì alle 20; mercoledì e sabato alle 19; domenica e giovedì 30 gennaio alle 17. - (PRIMAPRESS)