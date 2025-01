Oscar cinema: “There is still Tomorrow” di Paola Cortellesi in corsa per la sezione “miglior film”

(PRIMAPRESS) - USA - "C'è ancora domani", il film di Paola Cortellesi è stato selezionato tra i 207 lungometraggi ammessi alla corsa per l'Oscar nella sezione "miglior film dell'anno". 'There is Still Tomorrow', titolo americano di 'C'è Ancora Domani', è stato ammesso dall'Academy a gareggiare in quanto il film è stato in programma nelle sale Usa per almeno 7 giorni nel 2024. I membri dell'Academy voteranno da giovedì a domenica è il 17 gennaio saranno annunciati i titoli che andranno alla 97ª notte delle stelle che si terrà il 2 marzo prossimo. - (PRIMAPRESS)