Oscar Cinema 2025: “Vermiglio” di Delpero prosegue la corsa. Borgonzoni: “Dita incrociate per il 17 gennaio”

"Da Hollywood una gran bella notizia. L'Italia prosegue la sua corsa verso gli Oscar 2025 sulla spinta della toccante storia raccontata da Delpero in 'Vermiglio', film premiato a Venezia con il Leone d'Argento - Gran Premio della Giuria. Dita incrociate per la prossima tappa, fissata per il 17 gennaio, quando sarà resa nota la cinquina dei film che si contenderanno il titolo di International Feature Film". Così il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni alla notizia della presenza dell'opera seconda di Maura Delpero "Vermiglio" tra i 15 film internazionali selezionati dall'Academy per la 97esima edizione degli Oscar. "Il MiC c'è e non farà mancare il proprio supporto" aggiunge infine la Senatrice.