VENEZIA - Appuntamento per Mercoledì 4 settembre ai Granai dell'Hotel Cipriani di Venezia, in occasione della Mostra del Cinema, per l'after-party di Joker: folie à deux di Todd Phillips con Joaquin Phoenix, Lady Gaga, Brendan Gleeson, Catherine Keener e Zazie Beetz, di cui Campari sarà sponsor ufficiale.