Mostra Cinema Venezia: oggi al Lido debutta ‘The room next the door’ il film in inglese di Pedro Almodòvar

(PRIMAPRESS) - VENEZIA - Debutta oggi alla Mostra del Cinema di Venezia, in concorso, il primo film in lingua inglese diretto da Pedro Almodóvar, The room next door, che vede tra le protagoniste due pezzi da novanta di Hollywood: Julianne Moore e Tilda Swinton. Le due attrici, premio Oscar, si calano nei panni di due amiche, Ingrid diventata una scrittrice di romanzi semiautobiografici e Martha una reporter di guerra, che si ritrovano dopo molti anni e hanno l'occasione di ricostruire il loro legame.

Scende in campo anche il secondo dei cinque film italiani in gara, Vermiglio di Maura Delpero, che la regista descrive come «una storia di guerra senza bombe, né grandi battaglie. Nella logica ferrea della montagna che ogni giorno ricorda all’uomo quanto sia piccolo». Protagonisti di giornata anche Peter Weir che riceve il leone d'oro alla carriera, e Claude Lelouch al quale va il Premio Cartier Glory to the Filmmaker Award: il cineasta francese presenta fuori concorso anche il suo ultimo film, Finalement con Kad Merad. - (PRIMAPRESS)