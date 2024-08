Mostra Cinema Venezia: fuori concorso arriva il film di Claude Lelouch, “Finalement”

(PRIMAPRESS) - VENEZIA - All'81ª Mostra del Cinema di Venezia arriva, fuori concorso, il film "Finalement – Storia di una tromba che si innamorò di un pianoforte" cha sarà nelle sale italiane a partire dal 19 settembre.

Il film è scritto e diretto da Claude Lelouch (Un uomo, una donna, Una donna e una canaglia, La belle histoire) al suo 51esimo film in carriera e si compone di un ricco cast corale tra cui Kad Merad, Sandrine Bonnaire, Elsa Zylberstein, Barbara Pravi, Françoise Gillard, e Michel Boujenah. Il regista, sceneggiatore e produttore francese sarà omaggiato dalla Biennale di Venezia e da Cartier con il premio Cartier Glory to the Filmmaker dell’81. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, dedicato da sempre a una personalità che abbia segnato in modo particolarmente originale il cinema contemporaneo. La consegna del premio Cartier Glory to the Filmmaker a Claude Lelouch avrà luogo lunedì 2 settembre prima della proiezione Fuori Concorso del suo nuovo film. Claude Lelouch e Barbara Pravi – attrice in Finalement ed anche cantante e compositrice - saranno i protagonisti di una delle tre Conversazioni con personalità del cinema all’81. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia organizzate da Cartier – The Art and Craft of Cinema, in collaborazione con la Biennale, sul legame tra cinema e musica sabato 31 agosto. - (PRIMAPRESS)