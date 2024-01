Golden Globe: Oppenheimer di Chistopher Nolan vince la statuetta come miglior film e regia

(PRIMAPRESS) - CALIFORNIA - A Golden Globes, come da previsioni, vince Oppenheimer' di Christopher Nolan. Per lui la statuetta come miglior film drammatico e incassa anche il premio per la miglior regia. Per la categoria commedia trionfa invece 'Poor Things' (Povere creature') di Yorgos Lanthimos, che ha battuto il favorito 'Barbie'. 'Succession', la serie che racconta le lotte di potere in una famiglia a capo di un impero mediatico,ha vinto il Golden Globe come miglior serie drammatica 'The Bear', ambientato nella cucina di un ristorante di Chicago, ha trionfato invece nella categoria commedia/musical. - (PRIMAPRESS)