Festa del Cinema di Roma: a Edgardo Pistone e Elio Germano il premio per Alice nella Città. Borgonzoni: “Manifestazione vicina al pubblico”

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Festa del Cinema di Roma chiude con un premio ad Edgardo Pistone ed Elio Germano per la sezione parallela di Alice nella Città.

"A Edgardo Pistone, a Elio Germano e a tutti i vincitori della Festa del Cinema di Roma e della sezione autonoma e parallela Alice nella città le mie congratulazioni. Il vostro talento e il vostro impegno, così come lo sforzo profuso dall'intera squadra che muove la manifestazione capitolina per farne un appuntamento sempre più vicino al pubblico, vanno nella stessa direzione di 'Cinema Revolution', l'iniziativa del MiC che ambisce a conquistare quanti più spettatori possibili con la magia che solo la settima arte – vissuta in sala – sa regalare". Così il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni.