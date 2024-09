Cinema: nel quinto giorno delle candidature italiane a Venezia proiettato il film su Matteo Messina Denaro

(PRIMAPRESS) - VENEZIA - Il quinto film italiano in gara, all'81ª Mostra del Cinema di Venezia, di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, racconta il boss di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro. In Concorso ci sono anche il thriller drammatico Stranger Eyes di Siew Hua Yeo e April di Dea Kulumbegashvili, co-prodotto da Luca Guadagnino. Fuori Concorso, tra le serie tv, arriva M. - Il figlio del secolo di Joe Wright e con Luca Marinelli nei panni di Benito Mussolini. Tra i film c’è invece il documentario Russians at War di Anastasia Trofimova - (PRIMAPRESS)