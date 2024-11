Cinema: il 42º Sulmona Festival premia il film iraniano “Sheep” di Hadi Babaeifar

(PRIMAPRESS) - SULMONA (ABRUZZO) - La 42esima edizione del Sulmona International Film Festival appena conclusa ha spinto l'attenzione anche laddove tensioni geopolitiche e conflitti non potranno far smettere la voglia di raccontare attraverso la "settima arte". Tra i premiati, infatti, spicca nella sezione Bedt International Short Film, l'iraniano "Sheep" di Hadi Babaeifar che ha catturato sullo schermo il mondo del sogno, del desiderio e del paesaggio, tra i suoni dei fuochi in lontananza e una negazione della dimensione religiosa che incrocia l’esplorazione del mondo animale. L’universo onirico della natura si sposa, in chiave lynchiana, alla riflessione sull’essenza stessa dell’immagine, con un occhio a Maya Deren, alla dialettica dello specchio di Lacan e al più recente, affilato horror di Robert Eggers. Nella sezione Best National Short Film è stato premiato "We should all the futurist" di Angela Norelli. La motivazione: per la capacità di utilizzare stereotipi del cinema del passato per parlare del contemporaneo, affrontando tematiche forti e rilevanti con grande serietà, ma senza rinunciare una spiccata e colta chiave comica. Premio Miglio Attrice ad Anna Manuelli per COMUNQUE BENE. - (PRIMAPRESS)