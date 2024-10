Ciack per la Festa del Cinema 2024 che apre con "Berlinguer" di Andrea Segre

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Festa del Cinema di Roma, sceglie un profilo meno internazionale aprendo con il film "Berlinguer - la grande ambizione", di Andrea Segre,con Elio Germano. Cerimonia di apertura affidata a Lino Guanciale. La rassena, che resterà aperta fino al 27 ottobre, avrà proiezioni diffuse oltre all'Auditorium Parco della musica. Attese nella capitale le star come Johnny Depp, Viggo Mortensen e Ralph Fiennes. Questa edizione 2024 omaggia Marcello Mastroianni nel centenario della nascita. Sono 187 i film in programma, divisi nelle varie sezioni.

Un po' più sotto tono il MIA, Mercato internazionale dell'audiovisivo che si tiene in concomitanza con la Festa del Cinema a Roma. Diverse le defezioni sopratutto dalle rappresentanze delle varie film commission. A pesare ancora qualche incomprensione sulla contestata Tax Credit, i decreti del 30 settembre 2024 sul riconoscimento dei crediti d'imposta ed eleggibilità culturale che penalizzerebbero sopratutto le piccole imprese dell'audiovisivo. - (PRIMAPRESS)