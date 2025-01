82º Golden Globe: l’attrice Zoe Saldana “soffia” il premio a Isabella Rossellini candidata per il film Conclave

Saldana (dx) con Kidman

(PRIMAPRESS) - CALIFORNIA - L'attrice dominicana, Zoe Soldana ha vinto un Golden Globe dell'82ª edizione del premio che si tiene a Beverly Hills in California, come attrice non protagonista in Emilia Perez. Soldana ha battuto Isabella Rossellini che era candidata per il ruolo di Suor Agnes in Conclave. Il premio ha aperto la serata di gala al Berverly Hilton. Jean Smart ha vinto il Golden Globe come migliore attrice in una serie comica e musicale per la sua interpretazione in 'Hacks'.

"Emilia Perez", l'odissea musicale di Jacques Audiard sulla transizione di genere di un trafficante di droga messicano, ha vinto il Golden Globe come miglior film internazionale. Già insignito del Premio della Giuria a Cannes, il film del cineasta francese ha preceduto nettamente "I'm Still There", del brasiliano Walter Salles, e "The Seeds of the Wild Fig Tree" dell'iraniano Mohammad Rasoulof. - (PRIMAPRESS)