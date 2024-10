Yamaha R9 una sportiva derivata dalle corse ma con la passione per la strada con 119 CV

(PRIMAPRESS) - ROMA - È l'ammiraglia della gamma di sportive della Yamaha omologate au strada: la nuova Yamaha R9 è dotata del noto motore Crossplane a tre cilindri in linea di 890 cc, con un alesaggio di 78 mm combinato ad una corsa del pistone di 62 mm. Il sistema di raffreddamento è a liquido, la distribuzione a doppio albero a camme in testa, con 4 valvole per cilindro e iniezione elettronica con corpi farfallati ride-by-wire. La potenza massima è di 119 CV erogati al regime di 10.000 giri/min, con un picco di coppia di 93 Nm raggiunto a 7.000 giri/min. Si tratta della medesima unità equipaggiata sulla naked MT-09, sulla crossover Tracer 9 GT e sulla retrò naked XSR 900.

Esteticamente, la sportiva tre cilindri eredita dalle sorelle maggiori il design avanguardistico, con linee spigolose e tese, enfatizzando la muscolosità del frontale. Le appendici aerodinamiche definiscono la sagoma anteriore, mentre il vano centrale ospita la luce anabbagliante.

La R9 segue la filosofia tecnologia e di design derivate dalle competizioni e la combina con l'acclamata piattaforma motore a tre cilindri CP3, che ha rivoluzionato il marchio Yamaha negli ultimi dieci anni. Il connubio tra questo iconico propulsore dalla coppia elevata, e la rinomata maneggevolezza e precisione di guida dei modelli da competizione crea un modello Supersport perfettamente bilanciato, che merita il suo status di ammiraglia della Serie R, offrendo prestazioni sportive su strada e velocità incredibili in pista. - (PRIMAPRESS)