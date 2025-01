Record vetture elettriche 2025: presentata la Renault Filante con una batteria da 87 kWh

(PRIMAPRESS) - PARIGI - La demo-car elettrica Renault Filante punta alla massima efficienza energetica, per stabilire un record 2025 in termini di consumi ed autonomia, con una batteria pari per capacità a quella di Scenic E-Tech Electric da 87 kWh. Renault Filante Record 2025 è una monoposto dal design affusolato che richiama le vetture che hanno fatto i record di velocità a Salt Lake grazie alle liro carenature per ricerca dell’efficienza aerodinamica. Le sue dimensioni sono decisamente fuori dal comune, con 5,12 metri di lunghezza per 1,19 metri di altezza ed un peso di soli 1.000 kg. Vero e proprio laboratorio di tecnologie, materiali ed innovazioni al servizio della Marca, Renault Filante Record 2025 è dotata di esclusivi pneumatici per ridurre l’attrito e delle tecnologie di sterzata e frenata steer by wire e brake by wire. Renault Filante Record 2025 si ispira a due modelli, 40 CV des Records del 1925 e Étoile Filante del 1956, che hanno stabilito record storici per la Marca. La demo-car sarà esposta al Salone Rétromobile di Parigi dal 5 al 9 febbraio 2025, prima di impegnarsi a battere ogni record di efficienza nel primo semestre. - (PRIMAPRESS)