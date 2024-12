Pininfarina si prepara a celebrare i 95 anni di storia del design in memoria di Paolo

(PRIMAPRESS) - TORINO - Uno dei brand simbolo del design nell'automotive si prepara a celebrare i suoi 95 anni di stile: Pininfarina. Il 95° anniversario che si festeggerà con diversi eventi in tutto il 2025, si esalterà l’eredità di un marchio che ha fatto è continua a fare la storia del design. Per l’occasione è stato creato un nuovo logo che accompagnerà tutte le comunicazioni e gli eventi aziendali, rappresentando lo spirito di innovazione e tradizione che da sempre definisce Pininfarina. “L’anno che sta per iniziare non è un anno qualunque - commenta il Vice Presidente e AD Silvio Angori. - Nel 2025 festeggeremo un traguardo straordinario che testimonia la solidità della nostra storia e la forza della nostra visione. Un risultato reso possibile da tutti i nostri clienti, che sono stati al nostro fianco in questi anni e che saranno al centro degli eventi per i 95 anni. Guardiamo al 2025 con ottimismo e determinazione, pronti a raccogliere le sfide future e continuare a innovare”. Purezza ed eleganza, valori che storicamente caratterizzano l’identità di Pininfarina, sono alla base del logo per i 95 anni. Restano intatti i segni distintivi del marchio: da un lato, il tradizionale stemma con la “effe” sormontata dalla corona, fin dagli anni Trenta marchio inconfondibile e anima dell’azienda, presentata ora in un’evoluzione grafica che la rende più leggera e contemporanea. Dall’altro, il logotipo inclinato “pininfarina”, nato nel 1961 quando, con decreto presidenziale, il soprannome del fondatore “Pinin” veniva fuso con il cognome “Farina” dando origine ad un nuovo cognome e, di conseguenza, ad una nuova ragione sociale per l’Azienda. Ad affiancare logotipo “pininfarina” per tutto il 2025 sarà il numero “95”, realizzato nello stesso rosso della corona. Gli eventi per i 95 anni di Pininfarina toccheranno alcuni dei principali mercati di riferimento del Gruppo Pininfarina: Europa, con eventi in Italia (a Milano e Torino, sedi storiche e simbolo del design italiano), Francia e Germania; Cina, dove Pininfarina opera dal 1996 attraverso Pininfarina Shanghai, che nel 2025 festeggia i primi 15 anni dall’apertura dei suoi uffici; Stati Uniti, con appuntamenti imperdibili come il Concours d’Elegance di Pebble Beach e gli eventi programmati da Pininfarina of America, che ha sede a Miami e New York; Middle-East, dove sono attive importanti collaborazioni in ambito architettura. Il 2025 sarà anche l’anno della premiazione del concorso di design internazionale lanciato lo scorso agosto coinvolgendo gli studenti di scuole selezionate in tutto il mondo, specializzate in design della mobilità, interaction design e architettura. Pininfarina si prepara all’anniversario lasciandosi alle spalle un 2024 intenso, segnato dalla scomparsa di Paolo Pininfarina, che ha profondamente colpito la comunità aziendale e tutti gli appassionati del marchio Pininfarina in ogni angolo del mondo. “Paolo era il cuore e l’anima di Pininfarina: il suo esempio, il suo impegno e la sua visione continueranno a ispirare l’Azienda nel perseguire la bellezza e l’innovazione”, sottolinea Angori. Proprio per aver incarnato i valori più alti della Pininfarina, lo scorso luglio Paolo Pininfarina è stato insignito dell'American Prize for Design 2024, il più prestigioso premio di design americano, attribuito postumo ad Atene dal Chicago Athenaeum. - (PRIMAPRESS)