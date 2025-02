Navigazione hi-tech. Dalle regate arriva il “routage” che incrocia dati meteo e prestazioni per la migliore rotta

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si chiama "routage" e per i orofessionisti delle regate è un'applicazione preziosa per monitorare in un solo colpo d'occhio se rotta, caratteristiche della barca e condizioni meteo stanno facendo navigare al meglio l'imbarcazione. Si tratta di una tecnica sofisticata che sta cambiando il modo in cui si pianificano e si affrontano anche le navigazioni croceristiche.

Questa tecnologia, che combina dati meteorologici e cartografici incrociati con le caratteristiche specifiche dell'imbarcazione, permette di pianificare viaggi più sicuri ed efficienti, aprendo di fatto nuove possibilità per gli appassionati di vela di ogni livello. In altre parole una specie di Waze usato per l'automotive che renderà più sicura la scelta della rotta in navigazione con l'arrivo di perturbazioni concentrate in determinate aree. - (PRIMAPRESS)