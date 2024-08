Nautica 100% sostenibile: il primo salone sorgerà nel 2025 con Nice Boating Tomorrow

(PRIMAPRESS) - NIZZA - Dal 2025 Nizza sarà lo scenario del primo salone dedicato alla nautica sostenibile. Christian Estrosi, Sindaco di Nizza, e Alain Pochon, presidente di Grand Pavois Organisation, hanno annunciato la prima edizione di Nice Boating Tomorrow, che si svolgerà al Quai Infernet, nel porto di Nizza, da giovedì 30 ottobre a domenica 2 novembre 2025. La quattro giorni dedicata alla nautica di domani vedrà la partecipazione di espositori sia a terra che in mare, con dimostrazioni e prove pratiche. Le giornate saranno arricchite da tavole rotonde, convegni, incontri e presentazioni di prodotti e novità. Si parlerà di ecologia, motori elettrici, fibre naturali, riciclo. Tanta ecologia quindi, ma anche innovazione, ricerca. Tavole rotonde, convegni, incontri, presentazioni di prodotti e novità metteranno in risalto un grande evento che vedrà anche la presenza di personalità di spicco del settore marittimo e ambientale per discutere e condividere, con l’ambizione di costruire una transizione verso la nautica responsabile. Come in molti altri settori, anche nella nautica la transizione ambientale è oggi una priorità. L’industria nautica è quindi impegnata a ridurre la propria impronta ecologica. Questa transizione abbraccia l’intero ciclo di vita delle imbarcazioni da diporto, dalle fasi di progettazione, costruzione e smantellamento, fino al loro utilizzo e manutenzione, senza dimenticare i porti che sono uno degli anelli essenziali di questa catena e devono adattarsi a questa transizione. - (PRIMAPRESS)