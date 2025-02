Napoli: presentata la 51ª edizione del Nauticsud alla Mostra d’Oltremare dall’8 al 16 febbraio

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Presentata alla Mostra d’Oltremare di Napoli, la 51ᵃ edizione del Nauticsud (8-16 febbraio), la fiera nautica organizzata e realizzata dall'Ente Mostra d’Oltremare e Afina. L’appuntamento si presenta come le rassegne che anticipano tutti i saloni dedicati al settore della produzione cantieristica nautica e degli accessori.

"Serve una maggiore divulgazione della cultura del mare e la realizzazione di posti barca. In caso contrario questo comparto produttivo, realtà economica italiana, può considerarsi in crisi – ha affermato Gennaro Amato, presidente dell'Associazione Filiera Italiana della Nautica che organizza il Nauticsud -. Come hanno affermato gli Ammiragli e i Generali delle Forza Militari che hanno parlato prima di me, si evidenzia la necessità di realizzare Marina attrezzati per la nautica da diporto e soprattutto di educare e regolarizzare l'accesso alla nautica per i giovani diportisti. Per questo motivo il Nauticsud diventerà, nei prossimi anni, luogo di confronto e sviluppo per le politiche culturali e d'insegnamento dei regolamenti nautici". Altro problema emerso è quello della burocrazia. L'ammiraglio Pier Paolo Burri, della Marina Militare ha affermato: "Aree Marine Protette e ormeggi sono vincoli di sviluppo della nautica, serve uno snellimento delle procedure sia in ambito strutturale sia in quello applicativo delle norme". Gli ha fatto eco il colonnello dei Carabinieri della Legione Campania, Claudio Mazzarese che ha puntato il dito proprio nella lentezza burocratica del sistema: "Tanta burocrazia, tanta corruzione – da detto nel suo intervento, citando Tacito -, servono circuiti produttivi e costruttivi più veloci". Il Capitano di Vascello della Guardia Costiera, Gennaro Pappacena, ha sottolineato: "La semplificazione dei sistemi limiterebbe gli abusi stagionali degli ormeggi, perciò, anche noi sollecitiamo le istituzioni affinché si impegnino ad implementare e riordinare gli ormeggi". Ma oltre ad affrontare le questioni della necessità di infrastrutture per il settore, il Nauticsud è soprattutto vetrina di novità con molti cantieri che hanno fatto ritorno nei padiglioni della Mostra d'Oltremare: Bavaria, Cranchi, Aicon, Echo yachts, I-Boat, Morgan Flair Yachts, Invictus, Focus Yacht, Beneteau, Allegra, Italmar, Nautica Mediterranea Yachting, Cayman Yachts e Nys Yacht,