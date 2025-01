Motor Bike Expo: a Verona arriva la gamma UM Motorcycles e la nuova Riverdale 401

(PRIMAPRESS) - TORINO - L'americana UM Motorcycles ha annunciato la sua partecipazione al Motor Bike Expo (MBE) 2025, in programma questo weekend a Verona, dal 24 al 26 gennaio. L’evento segna l'obiettivo del brand che intende rafforzare la sua presenza nel mercato italiano, proponendo modelli con design e soluzioni inedite per la gamma 2025 di cruiser partendo dalla restyling della Renegade. A Verona, dunque, ci saranno i modelli Renegade Commando, Renegade Classic New e Renegade Freedom, nelle versioni da 300cc. ma anche la nuovissima Riverdale401, culmine dell’innovazione tecnica e stilistica del marchio: nuova protagonista nel segmento delle “neo-classic”, questa moto rappresenta il perfetto mix di estetica vintage e prestazioni all’avanguardia, un modello ideale sia per l’uso quotidiano sia per gite fuori città. - (PRIMAPRESS)