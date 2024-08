Motonautica Classic: il Trofeo Carlo Riva celebra la riapertura del Marina di Lisanza sul Lago Maggiore

Ph.P.Maccione

(PRIMAPRESS) - VARESE - Sarà il Trofeo Carlo Riva, l'appuntamento di imbarcazioni storiche in programma dal 5 all’8 settembre 2024, a celebrare il Marina di Lisanza, il porto turistico sulla sponda orientale del Lago Maggiore tornato operativo dopo grandi lavori di ammodernamento. All’evento, organizzato dalla Riva Society Italia, Riva Club Lago Maggiore e Riva Club Suisse con il supporto della Riva Historical Society, potranno partecipare i motoscafi storici del cantiere Riva e quelli progettati da Carlo Riva. Previste navigazioni lungo le sponde del lago, con soste ad Ascona, Stresa e all’Isola Bella, spettacoli musicali, un’esposizione di auto storiche e una visita esclusiva al Cantiere Barberis di Castelletto Ticino per osservare da vicino come si restaura un Riva. Tra i premi in palio il Trofeo Carlo Riva, lo Slalom Coppa Automotoclub Storico Italiano (ASI), il Concorso d’Eleganza Frederique Constant e il Best in Show Coppa Marina di Lisanza. - (PRIMAPRESS)