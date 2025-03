Moto Morini: partono i demo-tour di primavera con l’arrivo della nuova X-Cape 700

(PRIMAPRESS) - PAVIA - La nuova X-Cape 700 e La nuovissima X-Cape 700 e tutti i modelli Moto Morini si preparano a scendere in strada per essere provati da appassionati ed estimatori del marchio, grazie al fitto calendario di appuntamenti con i Moto Morini Riding Days. Moto Morini dà il via alla stagione dei demo tour, offrendo a tutti i motociclisti l'opportunità di vivere un'esperienza di guida su percorsi selezionati, progettati per esaltare il feeling in sella e garantire un autentico piacere di guida, permettendo di scoprire a fondo le caratteristiche tecniche dei modelli della gamma. Grande protagonista sarà la tanto attesa X-Cape 700, che per la prima volta sarà a disposizione del pubblico e sarà pronta a conquistare chi cerca il perfetto equilibrio tra avventura e libertà su due ruote. - (PRIMAPRESS)