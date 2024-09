Mille Miglia Warm Up sbarca in Austria. Training con gli equipaggi stranieri che participeranno alla Freccia Rossa

(PRIMAPRESS) - AUSTRIA - Con il format 1000 Miglia Warm Up, sul modello dei tre precedenti in Svizzera e uno nel Regno Unito, ha fatto il suo esordio nel Salisburghese e nel Tirolo. Il Warm Up è ideato per preparare al meglio gli equipaggi stranieri ad affrontare la parte sportiva della Corsa più bella del mondo.

Dodici i marchi più illustri dell’automobilismo sportivo presenti all'evento, dai 'modelli del 1929 come l’Alfa Romeo 6C 17500 SS Zagato e la Lancia Lambda Torpedo 218, fino alla Ferrari 308 GTS del 1979, la più “giovane” fra le vetture in gara. Menzione speciale per una Austin-Healey del 1958, una Triumph TR3 Sport del 1957 e una Porsche 356. - (PRIMAPRESS)