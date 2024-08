Lamborghini: presentata in California la Temerario, supersportiva ibrida da 920 cavalli

(PRIMAPRESS) - MONTEREY (CALIFORNIA) – Presentata all'International Car Show di Monterey in California il nuovo modello di supercar di Lamborghini Automobili, la Temerario, una supersportiva dotata di un propulsore ibrido V8 biturbo che ridefinisce i concetti stessi di prestazioni, piacere di guida, comfort e sostenibilità. La Temerario è il secondo modello della gamma Lamborghini High Performance Electrified Vehicle (HPEV), dopo la Revuelto, e completa l'ibridazione della gamma dell'azienda di Sant'Agata Bolognese dopo il debutto sul mercato della Urus SE.

Il nuovo propulsore ibrido combina un motore V8 biturbo completamente nuovo con tre motori elettrici, per una potenza complessiva di 920 CV. Il V8 biturbo è stato progettato e sviluppato da zero a Sant'Agata Bolognese ed è il primo e unico motore di serie per auto supersportive in grado di raggiungere i 10.000 giri/min. Le prestazioni sono una vera e propria rivelazione: velocità massima di oltre 340 km/h (210+ mph), da 0 a 100 km/h (0-62 mph) in soli 2,7 secondi. - (PRIMAPRESS)