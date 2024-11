Lamborghini presenta a Shanghai la sua Revuelto Opera Unica, un “su misura” per il Far East

(PRIMAPRESS) - SHANGHI - Automobili Lamborghini ha presentato l'esclusiva Revuelto Opera Unica nel corso di Lamborghini Esperienza Arte tenutasi presso l'U-TANK No.5 del distretto West Bund di Shanghai. Questa vettura creata su misura dal Centro Stile Lamborghini e dal reparto di personalizzazione Ad Personam per il mercato cinese ed esalta l'innovazione e lo spirito artistico di Lamborghini attraverso un esempio unico di personalizzazione che infonde alla supersportiva una vitalità impareggiabile. "Questa Revuelto Opera Unica combina alla perfezione velocità, potenza e maestria. Nell'ambito della nostra inarrestabile ricerca di eccellenza, sia per quanto riguarda l'automotive che l'arte, questo capolavoro innalza lo spirito innovativo di Lamborghini, nonché il suo animo artistico, a nuovi livelli", ha affermato Stephan Winkelmann, Chairman e CEO di Automobili Lamborghini. Il design esterno di questa esclusiva Revuelto attraversa il cosmo verso la stella più luminosa della costellazione del Toro, in linea con la strategia Direzione Cor Tauri di Lamborghini che tende all'elettrificazione. Oltre al tempo di produzione necessario per una normale Revuelto, gli effetti della verniciatura esterna, che simboleggiano velocità e potenza, hanno richiesto ulteriori 480 ore di attività artigianali specializzate. La livrea dipinta a mano in Rosso Mars, Arancio Dac e Arancio Apodis combina un effetto di dissolvenza che passa dal Nero Pegaso al Rosso Efesto, quest'ultima tonalità ripresa anche nel diffusore posteriore per dare dinamismo alla vettura.

"Lamborghini non è solo sinonimo di design innovativo e prestazioni ineguagliabili, bensì anche di infinite possibilità di colori e personalizzazione. Attraverso quest'opera d'arte realizzata a mano, vogliamo accentuare l'incredibile creatività che distingue e ispira il Centro Stile Lamborghini. Questa vettura mostra in modo non convenzionale l'immensa potenza, la velocità e il brivido trasmesso da una Lamborghini Revuelto" ha affermato Mitja Borkert, Design Director di Automobili Lamborghini.