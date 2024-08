La storia Bugatti alla Monterey Car Week: dalla Type 35 alla Bolide con prestazioni da F1

(PRIMAPRESS) - MONTEREY (CALIFORNIA) - Alla Monterey Car Week, storico e moderno si sono fusi per raccontare l'eccellenza di un brand: Bugatti. La famosa rassegna internazionale californiana è stata l'occasione perfetta per l'incontro delle leggende Bugatti passate e presenti. Un esempio davvero unico del nuovo faro del marchio per le prestazioni incentrate sulla pista, la Bugatti Bolide¹, ha affrontato per la prima volta le curve del famoso WeatherTech Raceway Laguna Seca, ed è stata affiancata dalla leggendaria macchina da corsa che l'ha ispirata. Celebrando un glorioso secolo di successi, l'edizione unica del centenario della Bolide è una spettacolare testimonianza dell'eredità dell'auto da corsa di maggior successo di sempre: l'iconica Bugatti Type 35. - (PRIMAPRESS)