La Hispano Suiza celebra i suoi 120 anni alla Monterey Car Week con la hypercar Carmen Sagrera

(PRIMAPRESS) - USA - La Hispano Suiza parteciperà alla Monterey Car Week, l'evento automobilistico negli USA, che si svolgerà dal 9 al 18 agosto e che riunisce le superca di oggi con quelle del passato. La città californiana di Carmel-by-the-sea e l'area circostante attirano ogni anno circa 100.000 persone, tra le quali collezionisti, appassionati, VIP e celebrità.

Uno dei momenti salienti della Monterey Car Week è proprio The Quail, “A Motorsport Gathering”. Hispano Suiza presenterà al pubblico americano la Carmen Sagrera, la hypercar con un nuovo design, 1.114 CV e una batteria da 103 kWh con la quale l'azienda celebra i suoi 120 anni di storia.

Lo stand di Hispano Suiza avrà un'area merchandising con la nuova Capsule Collection, un'area hospitality e un'area espositiva. La Carmen Sagrera sarà presentata nel corso di una conferenza stampa che si terrà il 16 agosto alle 11:00 (ora locale).

Il passato di Hispano Suiza è fortemente legato al suo presente ed è ancora oggi di grande rilevanza, come sarà evidente a The Quail. Il marchio esporrà infatti la storica Hispano Suiza Xenia Dubonnet del 1938, un modello considerato l'ispirazione per l'attuale gamma di hypercar Hispano Suiza. Costruita sul telaio della Hispano-Suiza H6B, con una carrozzeria disegnata dall'esperto di aerodinamica Jean Andreau e realizzata a mano da Jacques Saoutchik, la Xenia era una delle auto più stravaganti ed aerodinamiche dell'epoca. Il tributo all’heritage di Hispano Suiza in occasione del 120° anniversario dell'azienda è completato da una mostra nell'esclusiva Chairman's Lounge. - (PRIMAPRESS)