Il marchio cinese BYD ha presentato a Torino Atto 2, un SUV compatto e hi-tech ad un prezzo contenuto

(PRIMAPRESS) - TORINO - Con Atto 2, il costruttore cinese BYD amplia la sua gamma entrando in un segmento strategico del mercato europeo, quello dei B-SUV. Ha dimensioni compatte che lo rendono agile e maneggevole, ed è caratterizzato dall'iconica Batteria Blade di BYD con costruzione Cell-to-Body all'avanguardia, tecnologia avanzata per l'abitacolo e livelli generosi di equipaggiamento standard come ci hanno abituati da tempo i costruttori asiatici.

Offerto ad un prezzo promo di 27.900€*, ATTO 2 è il SUV che di fatto anticipa i desiderata dei clienti, offrendo un equipaggiamento completo in termini di tecnologia, sicurezza e comfort.

Il nuovo modello è stato presentato a Torino e la cosa non è casuale, dal momento che Alfredo Altavilla – advisor di BYD per l’Europa – ha annunciato che la prossima settimana ci sarà un incontro tra i vertici della Casa cinese e 300 aziende di componentistica italiane per valutare opportunità di forniture per gli stabilimenti di Ungheria e Turchia. - (PRIMAPRESS)