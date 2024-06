I 120 anni della Hispano-Suiza celebrati con la hypercar elettrica Carmen Sagrera da 103 kWh

(PRIMAPRESS) - BARCELLONA - La Hispano Suiza, il marchio di automobili, diventato proprietà dello spagnolo Grup Peralada, che è controllato dalla famiglia Suqué Mateu, discendenti di uno dei fondatori originali di Hispano-Suiza ossia Damián Mateu, dopo il prototipo Carmen, una hypercar elettrica da ben 1.020 CV di potenza massima, ha presentato la sua nuova hypercar, la Carmen Sagrera, il terzo modello della gamma di hypercar elettriche dell'azienda per celebrare il 120° anniversario del marchio, con un nuovo design, prestazioni migliorate e una nuova batteria da 103 kWh. Il nuovo modello è stato presentato nella Finca Mas Solers in concomitanza con la celebrazione del 120° anniversario della fondazione dell'azienda. L'evento ha riunito il team Hispano Suiza, i media, gli ambassador, i clienti e gli amici del marchio. Per Miguel Suqué, Presidente di Hispano Suiza, “non ho dubbi sul fatto che lo spirito pionieristico che ha caratterizzato il mio bisnonno Damiàn Mateu e il suo inseparabile amico e socio Marc Birkigt 120 anni fa sia ancora intatto. La nostra è una storia fatta di persone, di automobili e ovviamente anche di numeri... Ma soprattutto di persone che lavorano in squadra e che amano un progetto unico e stimolante, un progetto con molta anima". L'amministratore delegato di Hispano Suiza, Sergio Martínez Campos, ha sottolineato che “con la Sagrera consolidiamo in stile la gamma Carmen che è nata nel 2019. Siamo molto orgogliosi di ciò che abbiamo raggiunto in soli 5 anni. Il 2024 è l'anno dell'accelerazione, in cui conquisteremo mercati chiave per noi come gli Stati Uniti, completeremo l'omologazione europea e, naturalmente, sarà un anno per celebrare la nostra storia". - (PRIMAPRESS)