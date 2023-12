Guida assistita: Tesla richiama oltre 2milioni di auto con pilota automatico. Troppi incidenti

(PRIMAPRESS) - USA - La Tesla ha iniziato a richiamare oltre due milioni di vetture perché i controlli del pilota automatico si sono dimostrati insufficienti per prevenire un uso improprio con la conseguenza di aumentare i rischi di incidente. Lo rende noto la NHTSA, l'agenzia governativa statunitense che fa capo al dipartimento dei trasporti Usa. Quattro i modelli richiamati: Model S 2012-2023, Model X 2016-2023, Model 3 2017-2023 e Model Y 2020-2023. Non è la prima volta che Autopilot, sistema guida assistita, è coinvolto in incidenti. - (PRIMAPRESS)