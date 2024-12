Gestione auto: tra assicurazione e manutenzione oltre 4.500 euro all’anno. L’acquisto supera 28mila euro

(PRIMAPRESS) - ROMA - Caro-auto, per mantenerla 4.300 euro Il mantenimento dell'auto è costato mediamente 4.300 euro nel 2024.Lo sostiene Federcarrozzieri, associazione delle autocarrozzerie italiane, in un'indagine sui costi per l'acquisto e la gestione. Intanto, per una vettura nuova la spesa è salita dalla media di 28.800 euro del 2023 ai 29.300 del 2024, un aumento del +1,7%,ma rispetto al 2019 la crescita è di quasi il 40%.Pesano le regole sempre più stringenti sulle emissioni. Brutte notizie anche sul fronte Rc a 415 euro in media (+7,7%), e su quelli di manu- tenzione e riparazione:+3,3% sull'anno. - (PRIMAPRESS)