Ecobonus 2024: da oggi sul sito del Mise le prenotazioni. Ecco come e chi può accedere

Da oggi 3 giugno è stata riaperta la piattaforma attraverso la quale le concessionarie potranno prenotare i contributi dai nuovi incentivi 2024. È il nuovo Ecobonus 2024 annunciato all'inizio di febbraio dal Governo ma che per entrare in vigore ha richiesto diversi mesi di attesa. Tra passaggi politici e burocratici i tempi si sono allungati di molto e non sono mancate nel corso del tempo le lamentele delle associazioni di categoria visto che il mercato delle elettriche nel frattempo si era bloccato con le persone in attesa di poter disporre dei più sostanziosi bonus previsti dal nuovo schema degli incentivi auto 2024. Con l'apertura della piattaforma online dell'Ecobonus sarà interessante monitorare la disponibilità dei fondi messi a disposizione da parte del Governo. Nel corso di questi mesi, nelle concessionarie si sono accumulati molti ordini che, adesso, saranno inseriti sulla piattaforma messa a disposizione dal ministero ed il rischio è che si potrebbero esaurire subito. Già alla fine della prima giornata i numeri delle prenotazioni erano molto alti. Ricordiamo gli importi dei nuovi contributi che si potranno ottenere grazie ai nuovi incentivi auto 2024 che prevedono anche un extra per le ISEE sotto i 30.000 euro. Per quanto riguarda le elettriche, il limite del prezzo delle auto rimane sempre a 35.000 euro più IVA. No rottamazione: 6.000 euro (7.500 euro per ISEE sotto i 30.000 euro) Rottamazione Euro 4: 9.000 euro (11.250 euro per ISEE sotto i 30.000 euro) Rottamazione Euro 3: 10.000 euro (12.500 per ISEE sotto i 30.000 euro) Rottamazione fino a Euro 2: 11.000 euro (13.750 euro per ISEE sotto i 30.000 euro) Per le vetture che rientrano nella fascia 21-60 g/km di CO2, le Plug-in, lo schema è il seguente (limite di spesa di 45.000 euro più IVA): No rottamazione: 4.000 euro (5.000 euro per ISEE sotto i 30.000 euro) Rottamazione Euro 4: 5.500 euro (6.875 euro per ISEE sotto i 30.000 euro) Rottamazione Euro 3: 6.000 euro (7.500 per ISEE sotto i 30.000 euro) Rottamazione fino a Euro 2: 8.000 euro (10.000 euro per ISEE sotto i 30.000 euro) Per le Euro 6 con emissioni comprese tra 61 e 135 g/km di CO2 (limite di prezzo 35.000 euro più IVA), il nuovo schema è questo: No rottamazione: niente incentivo Rottamazione Euro 4: 1.500 euro Rottamazione Euro 3: 2.000 euro Rottamazione fino a Euro 2: 3.000 euro Per le ISEE sotto i 30.000 euro sarà possibile accedere al contributo anche con la rottamazione di un'auto Euro 5. Tuttavia, il bonus scenderà e sarà di 8.000 euro per l'acquisto di un'auto elettrica e di 5.000 euro per una Plug-in.