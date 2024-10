Ducati Scrambler Icon con la versione Full Throttle che strizza l'occhio ai Flat Track americani

(PRIMAPRESS) - BORGO PANIGALE (BOLOGNA) - Aggiornamento per la Ducati Scrambler Icon nelle due versioni Black e Full Throttle. Con una elegante livrea total black sia delle sovrastrutture sia del blocco motore, la nuova Scrambler Icon Dark punta al minimalismo e all’essenzialità delle linee, lasciando campo libero alle personalizzazioni, ampiamente concesse dal ricco catalogo di accessori Ducati disponibile per i modelli della famiglia Scrambler. Le cover laterali del serbatoio, sostituibili attraverso kit dedicati, sfoggiano il logo Scrambler in alluminio a contrasto con la livrea nera opaca, mentre il codino con parafango minimal rende la linea più slanciata.

E' inutile dire che la Full Throttle della gamma si ispira alle competizioni del Flat Track amato negli Usa con diversi accessori, a partire dalle tabelle portanumero laterali con il numero 62 (anno che ricorda l'anno di nascita della prima Scrambler) sino alla slitta paracoppa, al manubrio ribassato a sezione variabile, al parafango corto e alle ruote leggermente tassellate; tutti elementi che ne rendono l’estetica maggiormente grintosa. Un tocco di eleganza arriva dalla nuova livrea heritage in nero e bronzo, colore ripreso anche dai cerchi in alluminio, e della finitura nera dei paracalore dello scarico e delle cover laterali anteriori. Tra le componenti di serie troviamo lo scarico omologato Termignoni, le frecce a LED e il cambio elettronico bidirezionale. Il prezzo è a partire dai 12.590 euro. - (PRIMAPRESS)