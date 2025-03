Coppa Milano-Sanremo 2025: le auto storiche tra la parabolica di Monza alle curve di Liguria e Piemonte

(PRIMAPRESS) - MILANO - Saranno 90 vetture storiche le protagoniste della Coppa Milano-Sanremo, presentata all'Automobile Club Milano. Giunta alla sua XVI Rievocazione Storica, la “Signora delle gare” si prepara alla partenza del 10 aprile su un percorso che alternerà paesaggi marittimi e montani tra Lombardia, Piemonte e Liguria con oltre 1000 chilometri di gara e più di 150 comuni attraversati.

L'Autodromo Nazionale di Monza ospiterà nella prima giornata le verifiche tecniche e sportive con le prove speciali nel "Tempio della Velocità". L'ultima tappa prenderà il via dalla perla del Tigullio a seguito dell'esclusivo défilé nel centro città e si concluderà con un suggestivo arrivo nel cuore del capoluogo lombardo - presso la sede dell'Automobile Club Milano – che sarà altresì teatro di una scenografica "power stage" conclusiva nella giornata di domenica. Sono ammesse tutte le vetture immatricolate tra il 1906 e il 2000, in perfette condizioni e conformi al modello di origine, munite di passaporto F.I.V.A., fiche F.I.A. Heritage, omologazione A.S.I. o fiche A.C.I. Sport. Anche quest'anno sarà possibile partecipare al "Rendez-Vous", un esclusivo tributo dedicato alle supercar e alle iconiche youngtimer prodotte dal 2001 fino ai giorni nostri. "Anche quest'anno la Rievocazione Storica della Coppa Milano-Sanremo è stata inserita come prova del Campionato Italiano Grandi Eventi 2025 di ACI Sport, che ha in programma manifestazioni ricche di fascino" afferma Pietro Meda, Vicepresidente vicario di Automobile Club Milano. "Siamo orgogliosi di contribuire all'organizzazione della gara automobilistica più antica d'Italia ospitando qui nella sede di AC Milano sia la sua presentazione, sia il suo arrivo. Questa manifestazione offre l'opportunità di raccontare la nostra terra attraversando tre regioni, ognuna con la sua storia e le sue meraviglie. Il tutto in una chiave sportiva, che attrae turisti e appassionati riuniti in questo grande evento. Anche nell'edizione 2025 la griglia di partenza offre vetture che hanno scritto pagine memorabili del Motorsport e che costituiscono un patrimonio incommensurabile di storia e di cultura".