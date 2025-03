Con il SUV Tang la cinese BYD strizza l’occhio alle big family iperconnesse

(PRIMAPRESS) - TORINO - Il nuovo SUV elettrico TANG di BYD è un sette posti con trazione integrale da 517 CV e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 4,9 secondi - a un’autonomia estesa e tecnologie d’avanguardia. TANG utilizza la Blade Battery, che permette di raggiungere fino a 530 km di autonomia (WLTP) e supporta la ricarica rapida DC fino a 170 kW, garantendo massima efficienza e praticità. L'esterno del veicolo esprime il linguaggio stilistico Dragon Face, un perfetto equilibrio tra tradizione orientale e modernità occidentale. Le linee precise, i fari angolari full-LED e i dettagli in alluminio spazzolato conferiscono un aspetto elegante e contemporaneo. All'interno, l’ambiente è raffinato, con materiali di alta qualità: i sedili, in pelle Nappa, sono dotati di regolazioni elettriche, funzioni di riscaldamento, ventilazione e massaggio. Il comfort a bordo è ulteriormente elevato dal tetto panoramico apribile, dalle luci ambientali LED personalizzabili e da un avanzato sistema di purificazione dell’aria. A bordo, la tecnologia è uno dei punti di forza di BYD con un touchscreen rotante da 15,6 pollici e un quadro strumenti digitale da 12,3 pollici, entrambi supportati da un potente processore Qualcomm. La connettività è totale, con l’assistente vocale intelligente, l’integrazione di Android Auto e Apple CarPlay, la ricarica wireless da 50W e un impianto audio premium Dynaudio.

Anche la sicurezza è una priorità fondamentale, come confermato dalle 5 stelle ottenute nei test Euro NCAP. La dotazione completa di ADAS assicura infatti il massimo livello di sicurezza e praticità in ogni circostanza. BYD TANG offre una capacità di traino fino a 1500 kg e un sistema frenante Brembo con assistenza idraulica Bosch. L’esperienza di guida è ottimizzata dalle sospensioni sospensioni adattive che variano la risposta in base alle condizioni di guida e alla modalità selezionata, dai pneumatici Michelin da 21 pollici e dalle modalità di guida personalizzabili (Sport, Normal, Eco, Snow). - (PRIMAPRESS)