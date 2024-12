Automotive: la cinese BYD premiata da Autobest con il CompanyBest 2025 come marchio globale

(PRIMAPRESS) - MILANO - È stato assegnato all'azienda cinese automotive BYD il premio ‘COMPANYBEST 2025’ assegnato da AUTOBEST, una delle organizzazioni, con sede in Romania, che assegna i riconoscimenti dell'industria automobilistica europea . Questo premio, secondo quanto dichiarato dall'organizzazione del premio, sottolinea il ruolo di BYD come leader globale nel settore, capace di ridefinire gli standard dell'innovazione, della tecnologia e della sostenibilità. La giuria AUTOBEST, composta da 31 esperti dell’industria automobilistica provenienti da tutta Europa, ha evidenziato la crescita straordinaria di BYD. L'azienda è attualmente il marchio numero uno al mondo per veicoli plug-in (combinando veicoli elettrici e ibridi plug-in) e sta rapidamente scalando le classifiche generali dell’industria automobilistica. - (PRIMAPRESS)