Auto storiche: il Made in Italy sfila al concorso di eleganza di Pebble Beach in California con ASI

(PRIMAPRESS) - TORINO - La Ferrari 308 GT Rainbow della Collezione ASI Bertone partecipa al prestigioso Concorso di Eleganza di Pebble Beach in California, in programma dal 15 al 18 agosto nell’esclusivo Golf Club di Monterey. Giovedì 15 agosto sono previsti il “Tour d’Elegance”, un forum aperto agli appassionati e il mercatino dei ricambi; venerdì 16 è in programma un’importante asta, mentre domenica 18 sarà interamente dedicata al celebre Concours d’Elegance. L’Automotoclub Storico Italiano (ASI) aveva già preso parte al Concorso di Pebble Beach nel 2022, vincendo con la Bertone Runabout il Trofeo Gran Turismo. Anche la Runabout è una creazione di Marcello Gandini come la Rainbow e nel 2022 era stato il presidente dell’ASI Alberto Scuro a condurla sulla passerella. Quest’anno tocca al Consigliere Federale Giuseppe Dell’Aversano portare sulla ribalta mondiale un altro capolavoro del grande Maestro scomparso il 13 marzo scorso. La Rainbow venne realizzata da Gandini partendo da un foglio bianco e utilizzando l’autotelaio della Ferrari 308 GT4 accorciato di dieci centimetri. Le sue linee sono estremamente spigolose e futuristiche e, tra le peculiarità, spicca il tettuccio asportabile che, con un unico movimento direttamente dal posto di guida, scivola all’indietro scomparendo alle spalle dei sedili. Presentata al Salone di Torino del 1976, la Rainbow è rimasta una “one off” senza un seguito produttivo. Perfettamente conservata e funzionante è oggi ambasciatrice del car design italiano e del Made in Italy con la sua partecipazione ai concorsi e agli eventi internazionali, grazie all’impegno di ASI nell’incessante opera di valorizzazione del patrimonio motoristico tricolore. Il Concorso di Pebble Beach non è l’unico impegno estivo di ASI negli States, perché la Federazione patrocina e contribuisce alla realizzazione del Monterey Motorsport Festival, che si svolgerà sabato 17 agosto dalle 14.00 alle 22.00 negli spazi del Monterey County Fairgrounds & Events Center. Siamo sempre nell’ambito della Monterey Car Week, un insieme di eventi che esprime e racconta il variegato mondo della passione per i motori d’epoca che alberga Oltreoceano e non solo. “L’ASI – sottolinea il Presidente Alberto Scuro - ha tra le sue missioni la valorizzazione del motorismo storico italiano anche all’estero, dove sono tantissimi gli appassionati dei nostri marchi e della nostra storia. Siamo onorati di essere stati nuovamente invitati al Concorso di Pebble Beach, dove andiamo a celebrare l’ineguagliabile genio innovativo di Marcello Gandini nell’anno della sua scomparsa. La Collezione ASI Bertone è uno straordinario strumento di promozione per la storia del car design italiano e, dopo averla salvata nel 2015 scongiurandone la dispersione, abbiamo l’onore e l’onere di mostrarla agli occhi del mondo. Inoltre, nel Monterey Motorsports Festival abbiamo individuato un evento che, tra le tante potenzialità ha anche quella di far conoscere e divulgare le iniziative nostre e dei nostri Club Federati che possano attirare in Italia i tantissimi appassionati americani: una grande vetrina per il Made in Italy, un’occasione per esportare le nostre eccellenze, non solo motoristiche.” - (PRIMAPRESS)