Auto Europa: vendita in crescita per Stellantis (+5,9%) che si conferma al secondo posto. Sul podio con l’elettrico

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Crescita significativa delle vendite di auto in Europa da parte di Stellantis (+5,9%) in tutti i segmenti e tutte le propulsioni. Il Gruppo è al secondo posto in Europa, con quota di mercato al 18,4% su base annua. Per i veicoli commerciali la quota è stata costantemente sopra al 30%. Le vendite risultano in crescita nei principali mercati: +16,8 Regno Unito, +5% Germania, +3,5% Spagna e +2,2% in Francia. In Italia crescita del 10,6%. Podio sui Bev(veicoli elettrici a batteria),con quota di mercato del 38,6%. - (PRIMAPRESS)