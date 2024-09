Al Salone dell'Auto di Torino il debutto italiano della EVO 8, un suv 7 posti con 238 cv

(PRIMAPRESS) - TORINO - Al Salone dell'Auto di Torino (13-15 Settembre) debutta in Italia il brand EVO commercilizzato dalla DR Automobili di Isernia. Dopo la prima apparizione dello scorso agosto a Palma di Maiorca, la EVO 6 e la EVO Spazio si presentano ora al pubblico italiano. Ma a Torino fa il suo debutto anche la EVO 8. Tre nuovi modelli che vanno ad implementare un gamma già molto ricca: EVO 3, EVO 4, EVO 5, EVO 7 e il pick-up EVO Cross 4.La nuova EVO 6 è un SUV di 4,5 mt. spinto da un 1.5 turbo benzina da 177 CV abbinato ad un cambio DCT a 7 rapporti. Si può scegliere tra tre modalità di guida: Standard – Eco – Sportivo.

Design molto sportivo ed accattivante, con un frontale importante, dove spiccano i gruppi ottici con DRL e fari separati oltre ad una grande calandra. Cerchi in lega da 20”. Gli interni sono molto curati ed in linea con il design esterno. Sulla plancia un unico display che include sia il quadro strumenti (10,25”) che l’infotainment (10,25”).

La nuova EVO Spazio è invece un monovolume 7 posti da 4,8 mt. dall’insolito design sportivo. Anche in questo caso il motore è 1.5 turbo ad iniezione diretta da 177 CV con cambio DCT a 7 rapporti.

L’ampio tetto panoramico è un vero plus che consente a tutti gli occupanti di questo vero e proprio salotto viaggiante di avere un’ampia visuale e di godere della luce esterna.

Sospensioni anteriori indipendenti McPherson e posteriori indipendenti multilink per tutti e due i modelli.

La EVO 6 parte da € 29.900, full optional di serie, nella versione solo benzina. Sarà disponibile anche la versione Thermohybrid benzina/GPL.

La EVO Spazio costerà € 30.900, full optional di serie, nella versione benzina, anche in questo caso sarà disponibile la versione Thermohybrid benzina/GPL.

EVO 8 è un SUV 7 posti di 4,70 mt. di lunghezza che sarà disponibile con una doppia motorizzazione: un 1.6 Turbo benzina ad iniezione diretta da 185 CV ed un 2.0 Turbo benzina ad iniezione diretta da 238 CV, entrambi abbinati ad un DCT a 7 rapporti. È decisamente il top di gamma EVO. La dotazione di serie è davvero full. Al centro della plancia è presente un display da ben 14,6” con risoluzione HD. Prezzo di listino del 1.6 turbo benzina: € 32.900. - (PRIMAPRESS)