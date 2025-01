Adidas sigla una partnership per l’abbigliamento del team Mercedes-AMG PETRONAS di Formula 1

(PRIMAPRESS) - MILANO - L'azienda di abbigliamento sportivo Adidas ha annunciato una partnership pluriennale con il team Mercedes-AMG PETRONAS di Formula 1. La partnership, che unisce due icone in uno degli sport più dinamici al mondo, sancisce l'ingresso di adidas ai vertici del motorsport. A partire da questa stagione 2025, adidas firmerà una linea completa di abbigliamento, calzature e accessori per il team Mercedes-AMG PETRONAS F1 e i suoi fan.

L'abbigliamento del team sarà progettato, secondo quanto anticipato, per le esigenze di ogni singolo membro, sarà disponibile anche per i tifosi.

"Siamo entusiasti di tornare nel mondo del motorsport- ha commentato Bjørn Gulden, CEO di adidas - L'interesse per questo sport, e in particolare per la Formula 1, è in forte crescita, raggiungendo nuovi appassionati e influenzando la cultura sportiva e urbana. Siamo orgogliosi di entrare in F1 come Partner Ufficiale del team Mercedes-AMG PETRONAS, una delle squadre più titolate di sempre. Uniti dalla passione per velocità, innovazione e performance, supporteremo piloti e team in pista. Fuori dalla pista, porteremo una nuova prospettiva nello sport, introducendo prodotti lifestyle accattivanti per raggiungere una nuova generazione di fan. Non vediamo l'ora di essere al fianco del team Mercedes-AMG PETRONAS e di vincere insieme.” Dichiarazioni di obiettivi ambiziosi anche da Toto Wolff, Co-owner, CEO e Team Principal di Mercedes-AMG PETRONAS: " La partnership con adidas è dimostrazione concreta delle nostre ambizioni, mentre ci prepariamo a un nuovo capitolo per il team. adidas è un brand iconico, che condivide con noi la dedizione alla performance, allo stile e all'eleganza. Questo annuncio rappresenta una collaborazione innovativa, che ridefinirà il concetto di abbigliamento per team e tifosi nel nostro sport. Siamo entusiasti di iniziare questo nuovo percorso e di collaborare con adidas per la conquista dei campionati mondiali." "La nostra comune spinta all'innovazione sarà fondamentale anche per dare nuova linfa alle nostre linee di abbigliamento dedicate ai fan - ha detto Richard Sanders, Chief Commercial Officer del team Mercedes-AMG PETRONAS di Formula - La F1 sta vivendo un momento di grande popolarità, e valorizzeremo questo slancio per creare abbigliamento, calzature e accessori che entusiasmino i tifosi e conquistino un nuovo pubblico, sempre più interessato al nostro sport e al nostro team."

La collezione adidas x Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team sarà presentata il mese prossimo, in concomitanza con l'avvicinarsi della stagione 2025 di Formula 1, e potrà essere acquistata su adidas.com/motorsports, mercedesamgf1.com e presso i punti vendita adidas autorizzati a livello internazionale. - (PRIMAPRESS)