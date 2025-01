47ª edizione del Rally Dakar. Alla partenza di Bisha tre vetture Dacia Sandriders

(PRIMAPRESS) - DAKAR - Dopo la doppietta al Rally del Marocco, le vetture offroad Dacia Sandriders si concentrano sul Rally Dakar. La squadra condotta da Tiphanie Isnard sta mettendo a punto gli ultimi ritocchi alle auto con i tecnici che hanno fatto tesoro delle lezioni apprese dall’esperienza nel deserto marocchino per proseguire la fase di sviluppo.

I tre equipaggi, che sono stati coinvolti in questo processo di miglioramento continuo, si stanno ora apprestando a tornare nell'abitacolo di Sandrider, che vanta un innovativo cruscotto modulare. Dopo essere diventato per la terza volta Campione del Mondo Rally-Raid vincendo con Sandrider, Nasser Al-Attiyah parte tra i favoriti di questa impresa della 47ª edizione del Rally Dakar 2025 che parte domani 3 gennaio e si concluderà dopo due intense settimane di gara venerdì 17 gennaio. Questa edizione, interamente ospitata dall'Arabia Saudita, partirà da Bisha, "Il mio obiettivo è sempre quello di vincere, ma la concorrenza è molto accanita e il percorso particolarmente impegnativo quest'anno", ha affermato il pilota del Qatar, che sarà affiancato dal copilota Édouard Boulanger.