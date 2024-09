39ª Rievocazione storica della “Stella Alpina” tra i tornanti dolomitici. 70 vetture classiche alla gara Asi

(PRIMAPRESS) - TRENTO - Le 70 auto della 39ª Rievocazione Storica della Stella Alpina, la gara di auto classiche organizzata dall’Automotoclub Storico Italiano (ASI) tra i tornanti dolomitici, patrimonio Unesco, oggi si sono inerpicate su per i passi delle Erbe e Sella alla scoperte delle bellezze naturalistiche del territorio. La "Stella Alpina” mantiene viva la memoria della competizione automobilistica disputata dal 1947 al 1955 che aveva portato sulle strade del Trentino i più grandi campioni dell’epoca: da Piero Taruffi, vincitore della prima edizione, a Giannino Marzotto, da Maria Teresa De Filippis a Consalvo Sanesi, fino agli stranieri Otto Mathé e Olivier Gendebien.

La tappa si conclude a Canazei dove di riparte per la terza ed ultima giornata di domani 8 settembre, da Val di Fassa attraversando Val di Fiemme e la Val di Cembra, raggiungere Baselga di Pinè e sostare a Pergine Valsugana (ore 12.00) per poi ripartire in direzione Trento. - (PRIMAPRESS)