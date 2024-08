Wi-FI: sempre collegati in barca e camper anche in ambienti difficili con i router RutX50 di Teltonika Networks

(PRIMAPRESS) - MILANO - Restare collegati alla rete internet in modo stabile, anche in barca o in camper, a volte può risolvere molti problemi soprattutto se ci si trova in ambienti più difficili per la ricezione dei segnali. La Soluzione Avanzata: RUTX50 di Teltonika Networks, un router 5G che gestisce due SIM e secondo quanto assicura l'azienda, si distingue per la sua capacità di fornire connettività ad alta velocità fino a 3,3 Gbps e Wi-Fi 5 con una trasmissione dati fino a 867 Mbps. Questo router è equipaggiato con cinque porte Ethernet per dispositivi che richiedono bassa latenza, come per le console di gioco. Progettato per l'uso in ambienti difficili, il RUTX50 opera efficacemente anche in condizioni di temperature estreme da -40 °C a 75 °C. lL dispositivo funziona con RutOS, il sistema operativo di Teltonika che offre configurazioni flessibili e funzionalità come il riavvio automatico, il monitoraggio dell’utilizzo dei dati, e le opzioni avanzate per la gestione delle SIM. - (PRIMAPRESS)