Welfair 2024: presentata alla Fiera di Roma l'Ambulanza IA che diventa estensione del Pronto Soccorso

(PRIMAPRESS) - ROMA - L’E-health fa sintesi della Biochimica, Telemedicina, dell'Intelligenza Artificiale e della matematica avanzata applicate per rendere i servizi sanitari più efficienti, sostenibili e sempre più resilienti. Sono questi i nuovi trend di ricerca in campo sanitario che verranno presentati agli esperti del settore nel corso delle giornate di Welfair 2024 – la Fiera del fare Sanità in programma fino a domani 7 novembre in Fiera Roma. Un’occasione per le aziende di mostrare i loro prodotti innovativi e le loro competenze nel produrli, di raccontare i progetti e gli obiettivi da raggiungere, combinando la possibilità di nuove connessioni, scoperte e sperimentazioni.

A Welfair 2024 sono presenti oltre 50 tra Società medico scientifiche, oltre 10 vertici dei Ministeri e Agenzie Nazionali e più di 50 Direttori delle Aziende Sanitarie.

Tra le novità da segnalare con l'uso dell'Intelligenza Artificiale è l'Ambulanza di IM Group Emerland.AI. Si tratta di un'ambulanza iperconnessa che grazie alla sua piattaforma di telemedicina diventa estensione del Pronto Soccorso. Un programma-dati capace di trasmettere da remoto i parametri e le informazioni rilevanti al medico che li impiega per guidare le azioni terapeutiche e avviare il processo diagnostico e di triage prima ancora di arrivare in ospedale. Dalla connessione con la centrale operativa col supporto di medici specialisti, all'uso di sensori avanzati con AI e alla trasmissione sicura e costante dei dati tramite blockchain, Ambulance.AI rivoluziona il soccorso d'emergenza con le prime 100 Ambulance.AI già commissionate da Ares Lazio. Non è solo una piattaforma di telemedicina all'avanguardia, ma è progettata per supportare in modo attivo la gestione del rischio clinico, assicurando un intervento tempestivo e coordinato, garantendo in primis maggiore efficienza alle ASL. Finora le limitazioni nella disponibilità delle informazioni erano dovute alla complessità di costruzione delle ambulanze, alla varietà degli elettromedicali utilizzati e alle difficoltà operative degli interventi in movimento. Con Ambulance.AI e si punta a superare questi ostacoli creando un modello scalabile che cambi l’approccio della sanità al trasporto sanitario. - (PRIMAPRESS)