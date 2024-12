Snowboard hi-tech: accordo tra Automobili Lamborghini e CAPiTA. Solo 200 esemplari

(PRIMAPRESS) - BOLOGNA - Automobili Lamborghini ha presentato una collaborazione per la realizzazione di uno snowboard hi-tech insieme all'azienda CAPiTA attiva nella produzione di attrezzature per la neve. Insieme a CAPiTA Snowboards e Union Binding Company, la Casa di Sant’Agata Bolognese ha presentato lo Snowboard CAPiTA Warpspeed | Automobili Lamborghini e gli Attacchi per Snowboard Union Falcor | Automobili Lamborghini, concepiti per incarnare l’eccellenza e spingersi oltre ogni limite. Le creazioni, svelate in anteprima durante l’Esperienza Neve Lamborghini a Yakeshi, in Mongolia, portano l’inconfondibile tradizione di design e innovazione Lamborghini nel mondo dello snowboard. Con una tiratura globale limitata a soli 200 esemplari, questa collaborazione è tanto esclusiva quanto rivoluzionaria. - (PRIMAPRESS)