Cybersecurity e strutture critiche: un accordo Leonardo e Defence Tech per alzare i livelli di sicurezza

(PRIMAPRESS) - ROMA - Leonardo e Defence Tech, società hi-tech del gruppo Tinexta, rafforzano la loro collaborazione nel campo della cyber security e delle comunicazioni mission critical con la firma di un Memorandum of Understanding volto allo sviluppo di un’offerta congiunta di soluzioni dedicate alla Difesa e ad altri enti che a livello nazionale gestiscono le infrastrutture critiche del Paese. Si tratta di elevare gli standard di protezione nei contesti critici che esistono da diverso tempo ma la loro applicazione richiede sempre il bilanciamento fra le esigenze di continuità operativa, i costi e ovviamente le misure applicabili che devono tenere conto delle prime due limitazioni.

La partnership, annunciata nel corso dell’evento internazionale Cybertech Europe (Roma, 8-9 ottobre), punta a creare delle soluzioni integrate per la sicurezza e la resilienza delle infrastrutture critiche e digitali sulla base dei punti di forza e delle capacità tecnologiche distintive dei due player.

"Le soluzioni tecnologiche alla base di questo accordo mirano a soddisfare obiettivi strategici di rilevanza nazionale, inserendosi in una visione di ampio respiro europeo", ha affermato Andrea Campora, Managing Director della Divisione Cyber & Security Solutions di Leonardo. "In linea con le nostre priorità aziendali nel settore, questa iniziativa contribuisce alla creazione di un ecosistema di partnership per rafforzare la presenza sui clienti nazionali. A livello industriale, continuiamo a essere promotori e catalizzatori delle migliori eccellenze italiane, in un'ottica di sinergia e collaborazione, favorendo lo sviluppo di una filiera ad alto contenuto tecnologico, con ricadute positive su sicurezza, competitività e crescita."

“Questo accordo rappresenta per noi un’ulteriore conferma del valore che siamo stati in grado di costruire in questi anni grazie alle nostre competenze”, ha affermato Emilio Gisondi, CEO di Defence Tech. “Sottolinea la capacità delle aziende italiane di fare sistema al fine di valorizzare al meglio competenze e tecnologia proprietaria con l’obiettivo di accelerare la capacità dell’industria nazionale di raggiungere importanti traguardi. Lavorare con un importante player come Leonardo rappresenta per noi una grande opportunità di ulteriore crescita non solo dal punto di vista dei contenuti ma anche nella capacità di cogliere pienamente tutte le sfide che il mercato della sicurezza nazionale presenta”. - (PRIMAPRESS)