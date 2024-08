Astronomia, Notte di San Lorenzo: il picco delle stelle cadenti quest’anno è nella notte tra il 12 e 13 agosto

(PRIMAPRESS) - ROMA - Domani 10 agosto è la notte di San Lorenzo, quella che dovrebbe coincidere con il picco delle cosidette Lacrime di San Lorenzo che il calendario vuole far coincidere con il giorno dedicato al Santo. In realtà, il momento di massima attività di questo sciame meteorico raramente coincide con il 10 agosto. E anche quest'anno, avviene qualche giorno dopo. Nel 2024, le Perseidi raggiungeranno il loro massimo splendore il 12 agosto, anche se già da qualche giorno sono visibili con spettacolari “fiammate”. Come riportato dall’Unione Astrofili Italiani (Uai), lo sciame è attivo dal 15 luglio e lo sarà fino al 24 agosto.

Chi attende con trepidazione le Lacrime di San Lorenzo per esprimere desideri può già volgere lo sguardo al cielo, ma sarà nella notte tra il 12 e il 13 agosto che si godrà il miglior spettacolo.