Amazon: l’Italia paese test per la consegna dei pacchi a domicilio con i droni. Accordo Enac-Enav

(PRIMAPRESS) - SEATLE (USA) - Jeff Bezos e Andy Jassy lo avevano annunciato da tempo: “Consegneremo i pacchi con i droni”. Quello che sembrava futuro da cartoon è ormai realtà per il colosso di commercio elettronico. Nel quartiere generale di Seattle è stato presentato il nuovo progetto di consegna con i droni che verrà sperimentato in Italia a partire dal 2024. Il nostro Paese è stato scelto come primo in Europa per questo nuovo servizio anche grazie ad una forte collaborazione con Enac - Enav e Easa che stanno sviluppando i protocolli di attività e la relativa certificazione e che come ha precisato l'Enac è un unicum e sarà il modello a cui si adegueranno poi tutti gli altri paesi. Il progetto partirà per step e, a fine 2024, si prevede la certificazione per Amazon su tutto il nostro Paese. Il drone, il MK30, potrà portare pacchi di 2,5 kg ad una di stanza di 12 km dal punto di prelievo. Si sta individuando la regione da cui partirà il servizio. - (PRIMAPRESS)