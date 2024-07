Wimbledon: Sinner cede a Medvev per un problema fisico e chiude ai quarti il suo Slam londinese

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Sta meglio Jannik Sinner, dopo che ieri sul campo dell'All England Club di Wimbledon ha dovuto chiedere l'intervento medico per una misurazione della pressione arteriosa. L'azzurro, numero uno del mondo e del seeding, ha ceduto di fronte al russo Daniil Medvedev, numero 5 del ranking internazionale e quinta forza del tabellone, col punteggio di 6-7 (7) 6-4 7-6 (4) 2-6 6-3. Di certo l'altoatesino ha accusato "giramenti di testa", ha chiesto l'intervento del medico all'inizio del terzo set e non è mai apparso quello delle giornate migliori. è stata giocata con tetto coperto, sul campo centrale dell'impianto di Londra, a causa della pioggia battente sulla capitale inglese. Jasmine Paolini conquista la semifinale a Wimbledon per la prima volta nella sua carriera. La toscana, n.7 del seeding londinese, supera 6-2 6-1 in 58'la statunitense Emma Navarro (n.19) che la aveva sempre sconfitta nei tre precedenti prima di oggi. In semifinale la Paolini trova la croata Donna Vekic, n.37 Wta. Le due saranno in campo giovedì. - (PRIMAPRESS)