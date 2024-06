Vela: lo Swan 115 Moat di Juan Ball vince l’Armani Superyacht Regatta 2024 a Porto Cervo

(PRIMAPRESS) - PORTO CERVO - La Giorgio Armani Superyacht Regatta, organizzata dallo Yacht Club Costa Smeralda incorona lo Swan 115 Moat del socio YCCS Juan Ball che si è imposto per due punti sull’RP-Nauta 100 Morgana.

Il vento da est-sudest tra i 12 e 15 nodi, con raffiche superiori ai 20 nodi, ha permesso a entrambe le divisioni, Superyacht e Southern Wind Rendezvous, di completare agevolmente il percorso definito dal Comitato di Regata: la circumnavigazione in senso antiorario delle isole di Caprera e La Maddalena, per fare ritorno davanti a Porto Cervo attraverso il canale di La Maddalena e il Passo delle Bisce per un totale di circa 26 miglia. Per gli yacht impegnati nel Southern Wind Rendezvous, il percorso è stato opportunamente accorciato alla Secca di Tre Monti evitando così di esporre gli equipaggi all’onda di bolina nelle ultime miglia prima dell’arrivo.

Il tattico di Moat, Guillermo Parada, ha così commentato la regata conclusiva: “Oggi è stata una regata davvero impegnativa, con una partenza al lasco. Poco prima del via l’aria era aumentata sensibilmente e così abbiamo issato un gennaker da vento forte, però poi si è ristabilizzata sugli 11-12 nodi e il cambio di gennaker su queste barche è molto lungo e impegnativo, a metà percorso eravamo leggermente attardati in tempo compensato, così abbiamo dovuto impegnarci al massimo in bolina per effettuare il recupero. Vorrei ringraziare l’equipaggio e l’armatore di Moat, che non ci ha fatto mancare nulla per fare una buona regata e sono molto contento di aver potuto vincere con questo team”. - (PRIMAPRESS)