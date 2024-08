US Open: Sinner si lascia alle spalle le polemiche e batte McDonald dopo un set andato male

(PRIMAPRESS) - USA - Sinner vuole mettersi alle spalle la vicenda doping e agli Us Open, nonostante un inizio complicato, batte l' americano McDonald, n.140 Atp. Il n.1 al mondo. Concentrato per liberarsi dello stress psicologico accumulato in queste settimane per le polemiche, dopo aver ceduto al rivale il 1° set, l'azzurro piano piano si scioglie, prende le misure dell'avversario e con un crescendo che fa ben sperare, vince in 2 ore e 26' di gioco: 26 62 61 62. Per Sinner al 2° turno c'è un altro statunitense, Michelsen,battuto in finale a Winston Salem da Sonego. - (PRIMAPRESS)